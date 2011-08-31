ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore

Fuori produzione

Micro DVD

MCD179/12

3

| (2) Recensioni

Trasforma qualsiasi stanza in un cinema

Il sistema Micro DVD MCD179 offre un'esperienza cinematografica a casa. Grazie al sistema di altoparlanti 2.1 e a Dolby Digital per un audio coinvolgente, nonché a Progressive Scan per un'immagine ottimizzata, il sistema garantisce un vero piacere audiovisivo!

Vedi tutti i vantaggi

con due altoparlanti 2.1

Trasforma qualsiasi stanza in un cinema

  • 2,1

  • Riproduzione DivX

  • Design Component

USB diretta per la riproduzione musicale e di foto

USB diretta per la riproduzione musicale e di foto

Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.0

su 5

2

Recensioni

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCD179 DVD Micro Theatre

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Questa revisione è stata effettuata per MCD179 Microchaîne DVD

Questa revisione è stata effettuata per MCD179 Microchaîne DVD

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee