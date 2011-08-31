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Fuori produzione
MCD179/12
Trasforma qualsiasi stanza in un cinema
Il sistema Micro DVD MCD179 offre un'esperienza cinematografica a casa. Grazie al sistema di altoparlanti 2.1 e a Dolby Digital per un audio coinvolgente, nonché a Progressive Scan per un'immagine ottimizzata, il sistema garantisce un vero piacere audiovisivo!
2,1
Riproduzione DivX
Design Component
Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
3.0
su 5
2
Recensioni
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCD179 DVD Micro Theatre
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flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Questa revisione è stata effettuata per MCD179 Microchaîne DVD
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