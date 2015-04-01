Vedere bene, lavorare meglio

La torcia di ispezione a LED Philips ultra sottile e ricaricabile è uno strumento perfetto per un intervento veloce. La luce LED flessibile a 180° di elevata qualità elimina tutte le ombre. Il gancio girevole a 360° e il magnete resistente offrono la comodità del lavoro a mani libere.