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Fuori produzione

LED Inspection lampsLampada compatta ricaricabile RCH5

LPL32X1

Vedere bene, lavorare meglio

La torcia di ispezione a LED Philips ultra sottile e ricaricabile è uno strumento perfetto per un intervento veloce. La luce LED flessibile a 180° di elevata qualità elimina tutte le ombre. Il gancio girevole a 360° e il magnete resistente offrono la comodità del lavoro a mani libere.

Vedi tutti i vantaggi

Luce da lavoro a LED ricaricabile

Vedere bene, lavorare meglio

  • LED di alta qualità

  • 110 lm in mod. Boost/55 lm in mod. Eco

  • Nuovo design flessibile a 180°

  • Dimensioni tascabili e ultrasottili

180° di inclinazione della parte superiore della lampada per il massimo della flessibilità

180° di inclinazione della parte superiore della lampada per il massimo della flessibilità

La lampada a LED per ispezioni RCH5 dispone di parte superiore flessibile fino a 180°, per assicurarti l'illuminazione perfetta anche dei dettagli più piccoli.

Gancio retrattile e regolabile a 360°

Gancio retrattile e regolabile a 360°

Il gancio retrattile e regolabile ti consente di appendere questa luce da lavoro professionale, lasciandoti le mani libere per svolgere l'attività necessaria.

Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale

Le luci da lavoro professionali di Philips sono caratterizzate da potenti LED con un'intensa luce bianca e un ampio raggio luminoso per sconfiggere l'oscurità. Progettata per ottimizzare la luminosità e la visibilità, la luce bianca da 6500 K migliora anche il comfort visivo per lavorare senza affaticarsi.

Specifiche tecniche

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