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Fuori produzione
LPL32X1
Vedere bene, lavorare meglio
La torcia di ispezione a LED Philips ultra sottile e ricaricabile è uno strumento perfetto per un intervento veloce. La luce LED flessibile a 180° di elevata qualità elimina tutte le ombre. Il gancio girevole a 360° e il magnete resistente offrono la comodità del lavoro a mani libere.
LED di alta qualità
110 lm in mod. Boost/55 lm in mod. Eco
Nuovo design flessibile a 180°
Dimensioni tascabili e ultrasottili
La lampada a LED per ispezioni RCH5 dispone di parte superiore flessibile fino a 180°, per assicurarti l'illuminazione perfetta anche dei dettagli più piccoli.
Il gancio retrattile e regolabile ti consente di appendere questa luce da lavoro professionale, lasciandoti le mani libere per svolgere l'attività necessaria.
Le luci da lavoro professionali di Philips sono caratterizzate da potenti LED con un'intensa luce bianca e un ampio raggio luminoso per sconfiggere l'oscurità. Progettata per ottimizzare la luminosità e la visibilità, la luce bianca da 6500 K migliora anche il comfort visivo per lavorare senza affaticarsi.
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