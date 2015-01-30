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Fuori produzione
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Vedere bene, lavorare meglio
Philips Penlight Premium Gen2 offre una combinazione senza precedenti per quanto riguarda l'alta qualità dell'emissione luminosa sia per la luce di ispezione che per il puntatore, nuovo rivestimento in alluminio e resistenza ad agenti chimici/acqua/polvere in un design esclusivo e sottile a forma di penna. Una vera scelta tutto-in-uno!
LED di alta qualità
145 lm + puntatore da 120 lm
Resistente rivestimento in alluminio
Ricaricabile con USB
Oltre ad essere resistenti agli urti, i rivestimenti delle lampade di ispezione sono resistenti ad acqua, sostanze chimiche e solventi da officina.
"Philips Penlight Premium Gen2 dispone di un fascio luminoso fino a 90°, illuminando così un'area ampia per rendere più semplici le tue rapide ispezioni".
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