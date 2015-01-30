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Fuori produzione

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Vedere bene, lavorare meglio

Philips Penlight Premium Gen2 offre una combinazione senza precedenti per quanto riguarda l'alta qualità dell'emissione luminosa sia per la luce di ispezione che per il puntatore, nuovo rivestimento in alluminio e resistenza ad agenti chimici/acqua/polvere in un design esclusivo e sottile a forma di penna. Una vera scelta tutto-in-uno!

Vedi tutti i vantaggi

Una compagna di lavoro a LED, compatta e ricaricabile tramite USB

Vedere bene, lavorare meglio

  • LED di alta qualità

  • 145 lm + puntatore da 120 lm

  • Resistente rivestimento in alluminio

  • Ricaricabile con USB

Forte resistenza agli impatti -IK07

Forte resistenza agli impatti -IK07

Resistente a sostanze chimiche e solventi da officina

Oltre ad essere resistenti agli urti, i rivestimenti delle lampade di ispezione sono resistenti ad acqua, sostanze chimiche e solventi da officina.

Ampio fascio luminoso: fino a 90°

"Philips Penlight Premium Gen2 dispone di un fascio luminoso fino a 90°, illuminando così un'area ampia per rendere più semplici le tue rapide ispezioni".

Specifiche tecniche

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