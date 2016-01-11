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Fuori produzione
Basta introdurre la crema per la rasatura NIVEA FOR MEN dal flaconcino direttamente nel rasoio Philips NIVEA FOR MEN.
La crema idratante per la rasatura NIVEA FOR MEN viene erogata direttamente sulla pelle
4.5
su 5
104
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Pisolo78
11/01/2016
Italia
Compratore verificato
tutto ok come sito, servizio e prodotto in questione
Ottimo prodotto, indispensabile per il mio rasoio perchè senza non è possibile utilizzarlo senza irritare la pelle. Peccato che questo prodotto non si trova più nei negozi almeno dalle mie parti. Comunque per quanto riguarda Philips tutto ok come sito, servizio e prodotto in questione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura
fdgmdp
13/10/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Uso il prodotto da molto tempo ed è sempre ottimo. Fa scorrere il rasoio agevolmente sulla pelle permettendo una rasatura ottimale.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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ndrbbr
18/08/2015
Italia
Philips Nivea balsamo per la rasatura HS800/04 con Natural MICRO tec eccezionale
Superbo venditore aquisto soddisfacente. Tale prodotto rende la rasatura perfetta e la pelle liscia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura