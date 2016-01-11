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  • Balsamo per la rasatura idratante
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Fuori produzione

NIVEABalsamo per la rasatura

HS800/03

4.5
| (104) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto
Balsamo per la rasatura idratante
La sua formulazione è arricchita di vitamine e camomilla per idratare la pelle e assicurare un look perfetto.
Vedi tutti i vantaggi

Solo per la serie Philips NIVEA FOR MEN HS8000

Balsamo per la rasatura idratante

Sistema riempimento cartucce integrato

Sistema riempimento cartucce integrato

Basta introdurre la crema per la rasatura NIVEA FOR MEN dal flaconcino direttamente nel rasoio Philips NIVEA FOR MEN.

Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN

Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN

La crema idratante per la rasatura NIVEA FOR MEN viene erogata direttamente sulla pelle

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

104

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

11/01/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

tutto ok come sito, servizio e prodotto in questione

Ottimo prodotto, indispensabile per il mio rasoio perchè senza non è possibile utilizzarlo senza irritare la pelle. Peccato che questo prodotto non si trova più nei negozi almeno dalle mie parti. Comunque per quanto riguarda Philips tutto ok come sito, servizio e prodotto in questione

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura

13/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Uso il prodotto da molto tempo ed è sempre ottimo. Fa scorrere il rasoio agevolmente sulla pelle permettendo una rasatura ottimale.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

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18/08/2015

Italia

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Philips Nivea balsamo per la rasatura HS800/04 con Natural MICRO tec eccezionale

Superbo venditore aquisto soddisfacente. Tale prodotto rende la rasatura perfetta e la pelle liscia.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS800/04 Balsamo per la rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

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