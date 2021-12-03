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Fuori produzione

PowerTouchtestine di rasatura

HQ9/50

4.3
| (120) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura accurata
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%.
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Rasatura accurata

  • Testine TripleTrack

  • Compatibili con PowerTouch (PT9xx)

  • Compatibili con AquaTouch (AT9xx)

  • Compatibili con HQ81xx, HQ82xx

Testine sostitutive per rasoi PowerTouch

Testine sostitutive per rasoi PowerTouch

Le testine di ricambio HQ9 sono compatibili con rasoi PowerTouch (PT9xx) e AquaTouch (AT9xx).

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

120

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

03/12/2021

Italia

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Compratore verificato

Ricambio eccellente

Si consiglio affidabile e consegna arrivata anche in anticipo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerTouch HQ9/50 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

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14/05/2021

Italia

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Compratore verificato

Testine di ricambio

Ricambio originale che riporta praticamente alla condizione di nuovo i rasoi Philips compatibili. Consigliato.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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10/06/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto efficace

Prodotto semplice e facile da usare, con ottimi risuktati.

Sì, consiglio questo prodotto

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