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Fuori produzione

8200 seriesRasoio elettrico

HQ8200

4.5

| (6) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Veloce, accurato, efficiente.

I tre tracciati delle testine Speed-XL offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura veloce e accurata.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Veloce, accurato, efficiente.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

6

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

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11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

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16/05/2012

Italia

Italia

comodo, pratico e molto funzionale

pratico, carica di lunga durata, facile e comodo da pulire e da lavare, poco ingombrante, ottima rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 