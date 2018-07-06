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Fuori produzione
Veloce, accurato, efficiente.
I tre tracciati delle testine Speed-XL offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura veloce e accurata.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.
4.5
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
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lonewolf
16/05/2012
Italia
comodo, pratico e molto funzionale
pratico, carica di lunga durata, facile e comodo da pulire e da lavare, poco ingombrante, ottima rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.