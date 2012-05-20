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  • Comfort e precisione
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Fuori produzione

7000 seriesRasoio elettrico

HQ7240/16

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Comfort e precisione
Questo rasoio Philips dal design innovativo e facile da usare assicura una rasatura profonda con la massima praticità. La sua tecnologia avanzata garantisce una rasatura precisa. Inoltre, è comodo perché può essere risciacquato in pochi istanti sotto l'acqua corrente.
Vedi tutti i vantaggi

Taglia anche i peli più corti

Comfort e precisione

Sistema Lift & Cut di qualità superiore

Sistema Lift & Cut di qualità superiore

Sistema a doppia lama: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Tagliabasette a scomparsa con azionamento a molla

Tagliabasette a scomparsa con azionamento a molla

Il largo tagliabasette a scomparsa è ideale per la rifinitura di baffi e basette.

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Sì, consiglio questo prodotto

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