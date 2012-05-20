Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sistema a doppia lama: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
Il largo tagliabasette a scomparsa è ideale per la rifinitura di baffi e basette.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat