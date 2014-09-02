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Fuori produzione
HQ6645/16
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo per una rasatura flessibile e delicata.
Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale rasatura a fondo.
1.5
su 5
2
Recensioni
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Pro
leggero
Contro
non taglia
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.