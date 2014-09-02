ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Una rasatura a fondo
  • Una rasatura a fondo
  • Una rasatura a fondo
  • Una rasatura a fondo

Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ6645/16

1.5
| (2) Recensioni
Una rasatura a fondo
Il modello HQ6645 è stato sviluppato per offrire una rasatura confortevole e profonda a un prezzo conveniente. Il sistema Reflex Action interagisce con la tecnologia Super Lift & Cut, assicurando una confortevole rasatura di precisione.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Una rasatura a fondo

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo per una rasatura flessibile e delicata.

Testine a sospensione indipendenti

Testine a sospensione indipendenti

Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale rasatura a fondo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

1.5

su 5

2

Recensioni

5
4
3

02/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

i have found this shaver to be very disappointing

I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

03/02/2025

Italia

Italia

dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!

Pro

leggero

Contro

non taglia

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 