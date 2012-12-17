Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%.
Lift & Cut
3 testine
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Usa il rasoio elettrico sotto la doccia per risparmiare tempo e regalarti una piacevole sensazione di freschezza.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
GIANLUCAPORCINO
17/12/2012
Italia
BUONO
ottime testine per rasoio Nivea for Men, uso questo rasoio da molti anni e mi trovo benissimo. Certo il sistema per comprare le testine mi sembra assurdo visto che devo per forza lasciare una recensione...vediamo se va bene adesso, perchè prima il testo era troppo corto...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ167/50 shaving heads
Sì, consiglio questo prodotto
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