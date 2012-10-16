Salve a tutti, il mio primo epilatore, acquistato senza pensarci troppo. Speravo risolvesse tutti i miei problemi di peli superflui (siccome non sopporto il rasoio che li fa ricrescere in poco tempo e né la ceretta: troppo impegnativa e appiccicaticcia!); però ho scoperto che non li toglie dalla radice e quindi è come se utilizzassi il rasoio! Certo è molto comodo, senza fili ed è pratico, (anche un po' doloroso!), ma la caratteristica principale che volevo era la fuoriuscita della radice. L'ho provato sulle gambe ed è buonino, sulle braccia pessimo, sulle zone sensibili non è sensibile per nulla e mi lascia dei segnetti. Non so se siano così tutti gli epilatori, o ce ne sia uno più efficace, ma la mia esperienza è negativa.