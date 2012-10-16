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Fuori produzione
HP6520/01
Come raso sulla pelle.
L'epilatore Philips SatinSoft con sistema Skin Care protegge la pelle dalla sensazione di strappo e ottimizza l'igiene. Il dispositivo è ricaricabile e utilizzabile in modalità cordless ovunque. Include testina per le zone sensibili.
Sistema SkinCare
Senza filo
Esclusivo design Philips con setole ipoallergeniche per un'igiene ottimale; si adatta perfettamente alla mano per un'ottima maneggevolezza in tutte le condizioni e può essere usata su pelle bagnata e asciutta
L'accessorio massaggiante vibrante stimola e lenisce la pelle per un'epilazione piacevole.
Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette per rimuovere i peli senza tirare la pelle.
2.5
su 5
2
Recensioni
cifa74
16/10/2012
Italia
buono
un buon prodotto anche se non sento la gamba liscia forse sbaglio in qualcosa comunque una depilazione veloce.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6520/01 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6520/01 Epilatore
Chico00
01/11/2012
Italia
Prodotto non in grado di togliere peli dalla radice
Salve a tutti, il mio primo epilatore, acquistato senza pensarci troppo. Speravo risolvesse tutti i miei problemi di peli superflui (siccome non sopporto il rasoio che li fa ricrescere in poco tempo e né la ceretta: troppo impegnativa e appiccicaticcia!); però ho scoperto che non li toglie dalla radice e quindi è come se utilizzassi il rasoio! Certo è molto comodo, senza fili ed è pratico, (anche un po' doloroso!), ma la caratteristica principale che volevo era la fuoriuscita della radice. L'ho provato sulle gambe ed è buonino, sulle braccia pessimo, sulle zone sensibili non è sensibile per nulla e mi lascia dei segnetti. Non so se siano così tutti gli epilatori, o ce ne sia uno più efficace, ma la mia esperienza è negativa.
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6520/01 Epilatore
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6520/01 Epilatore