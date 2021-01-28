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Secondi
Fuori produzione
HP6419/00
Liscia in maniera semplice e più a lungo
Pelle liscia a lungo con l'epilatore Philips Satinelle. Rimuove delicatamente dalla radice peli con una lunghezza minima di 0,5 mm. Per una pelle senza peli fino a quattro settimane. Include una spazzolina per la pulizia.
Gambe
Questo epilatore è dotato di dischi epilatori delicati per rimuovere i peli corti fino a 0,5 mm senza tirare la pelle.
Dischi di epilazione esclusivi che rimuovono peli corti fino a 0,5 mm.
Questo epilatore è dotato di testina di epilazione lavabile. La testina può essere rimossa e sciacquata sotto l'acqua corrente per un'igiene ottimale
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Vai a Ricambi e accessori
3.7
su 5
13
Recensioni
Marella
28/01/2021
Italia
Top
E' perfetto: maneggevole, pratico, efficace. Un prodotto che fa bene quel che deve fare ed è anche economico. Spedizione puntuale. Top.
Pro
tutti
Contro
nessuno
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6420/01 Epilatore
Data di utilizzo 2020-01-28
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6420/01 Epilatore
Data di utilizzo 2020-01-28
Paola87
28/03/2018
Italia
Piccolo e veloce
L"ho comprato in sostituzione di un altro modello più "vecchietto" e l'ho scelto onestamente per l'estetica,è davvero carino e femminile. Facile da usare e veloce....lo uso tranquillamente su tutta la gamba. Riesce a rimuovere anche i peli più corti. Si pulisce in un attimo con lo spazzolino in dotazione è il prezzo è davvero basso. Lo consiglio!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6419/01 Epilatore compatto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6419/01 Epilatore compatto
YOGHI
04/09/2016
Italia
Compratore verificato
UTILISSIMO!
PRODOTTO UTILISSIMO DA TENERE ASSOLUTAMENTE IN OGNI CASA IN CUI VIVE ALMENO UNA DONNA. GRANDE EFFICIENZA, FACILISSIMO DA USARE E COMODO DA PORTARE IN VIAGGIO. CONSIGLIATISSIMO!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6423/00 Epilatore compatto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6423/00 Epilatore compatto