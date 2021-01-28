ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Iscriviti ora

Ottieni l'accesso in anticipo alle nostre promo del Black Friday

11

g

Giorni

19

o

Ore

:

07

m

Minuti

:

36

s

Secondi

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

SatinelleEpilatore

HP6419/00

3.7

| (13) Recensioni

Liscia in maniera semplice e più a lungo

Pelle liscia a lungo con l'epilatore Philips Satinelle. Rimuove delicatamente dalla radice peli con una lunghezza minima di 0,5 mm. Per una pelle senza peli fino a quattro settimane. Include una spazzolina per la pulizia.

Vedi tutti i vantaggi

Epilatore con filo rapido e delicato

Liscia in maniera semplice e più a lungo

  • Gambe

Dischi epilatori per rimuovere i peli senza strapparli

Dischi epilatori per rimuovere i peli senza strapparli

Questo epilatore è dotato di dischi epilatori delicati per rimuovere i peli corti fino a 0,5 mm senza tirare la pelle.

Rimuovi peli corti fino a 0,5 mm

Rimuovi peli corti fino a 0,5 mm

Dischi di epilazione esclusivi che rimuovono peli corti fino a 0,5 mm.

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene

Questo epilatore è dotato di testina di epilazione lavabile. La testina può essere rimossa e sciacquata sotto l'acqua corrente per un'igiene ottimale

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

13

Recensioni

28/01/2021

Italia

Italia

Top

E' perfetto: maneggevole, pratico, efficace. Un prodotto che fa bene quel che deve fare ed è anche economico. Spedizione puntuale. Top.

Pro

tutti

Contro

nessuno

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6420/01 Epilatore

Data di utilizzo 2020-01-28

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6420/01 Epilatore

Data di utilizzo 2020-01-28

28/03/2018

Italia

Italia

Piccolo e veloce

L"ho comprato in sostituzione di un altro modello più "vecchietto" e l'ho scelto onestamente per l'estetica,è davvero carino e femminile. Facile da usare e veloce....lo uso tranquillamente su tutta la gamba. Riesce a rimuovere anche i peli più corti. Si pulisce in un attimo con lo spazzolino in dotazione è il prezzo è davvero basso. Lo consiglio!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6419/01 Epilatore compatto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6419/01 Epilatore compatto

04/09/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

UTILISSIMO!

PRODOTTO UTILISSIMO DA TENERE ASSOLUTAMENTE IN OGNI CASA IN CUI VIVE ALMENO UNA DONNA. GRANDE EFFICIENZA, FACILISSIMO DA USARE E COMODO DA PORTARE IN VIAGGIO. CONSIGLIATISSIMO!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6423/00 Epilatore compatto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6423/00 Epilatore compatto

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee