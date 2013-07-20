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Fuori produzione
Efficace sui peli, delicato sulla pelle
Il rasoio femminile Philips Double Contour Sensitive è pensato per le esigenze della donna moderna. Questo innovativo rasoio femminile a doppia lamina protegge la tua pelle rendendola al contempo davvero liscia.
Ladyshave 5 in 1
Wet & Dry
La striscia in aloe vera integrata migliora l'idratazione della pelle per una rasatura più scorrevole e sicura
Depilazione totale con il rasoio femminile senza filo
Ora potete depilarvi anche sotto la doccia
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
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3.3
su 5
6
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
cleo72
20/07/2013
Italia
Praticissimo, efficace, delicato
Ho sostituito un vecchissimo Philps con un nuovo Philips: è la marca migliore per questo tipo di rasoi (ne ho avuti anche altri) e anche stavolta ha fatto centro!! Ottimo rasoio, delicatissimo anche per me che mi irrito con nulla, molto pratico da usare senza il filo, peccato solo che non avvisi quando si scarica e si resti a piedi senza preavviso (e dovendo poi aspettare qualche ora per utilizzarlo perchè quando è in carica non funziona). Bravi come sempre!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
cris1989
17/05/2012
Italia
ottimo prodotto, semplice da usare
questo rasoio philips è veramente funzionale! semplice da usare, da pulire ed efficente! per ora sta andando molto bene...non si sente dolore quando si rade e il fastidio della vibrazione è minimo! da consigliare a tutte le donne che stanno cercando un rasoio di qualità, semplice da usare e con prezzi modici.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
manuela
15/05/2012
Italia
questo prodotto ha buone caratteristiche
pratico,maneggevole,facile da usare e delicato sulla pelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive