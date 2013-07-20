Ho sostituito un vecchissimo Philps con un nuovo Philips: è la marca migliore per questo tipo di rasoi (ne ho avuti anche altri) e anche stavolta ha fatto centro!! Ottimo rasoio, delicatissimo anche per me che mi irrito con nulla, molto pratico da usare senza il filo, peccato solo che non avvisi quando si scarica e si resti a piedi senza preavviso (e dovendo poi aspettare qualche ora per utilizzarlo perchè quando è in carica non funziona). Bravi come sempre!