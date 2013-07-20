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Fuori produzione

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6366/00

3.3

| (6) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

Efficace sui peli, delicato sulla pelle

Il rasoio femminile Philips Double Contour Sensitive è pensato per le esigenze della donna moderna. Questo innovativo rasoio femminile a doppia lamina protegge la tua pelle rendendola al contempo davvero liscia.

Vedi tutti i vantaggi

Rasatura imbattibile con il sistema di protezione della pelle 3 in 1

Efficace sui peli, delicato sulla pelle

  • Ladyshave 5 in 1

  • Wet & Dry

Striscia in aloe vera per una migliore idratazione della pelle

Striscia in aloe vera per una migliore idratazione della pelle

La striscia in aloe vera integrata migliora l'idratazione della pelle per una rasatura più scorrevole e sicura

Rasatura senza filo fino a 40 minuti

Rasatura senza filo fino a 40 minuti

Depilazione totale con il rasoio femminile senza filo

Adatto per liquidi e solidi

Adatto per liquidi e solidi

Ora potete depilarvi anche sotto la doccia

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3.3

su 5

6

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

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20/07/2013

Italia

Italia

Praticissimo, efficace, delicato

Ho sostituito un vecchissimo Philps con un nuovo Philips: è la marca migliore per questo tipo di rasoi (ne ho avuti anche altri) e anche stavolta ha fatto centro!! Ottimo rasoio, delicatissimo anche per me che mi irrito con nulla, molto pratico da usare senza il filo, peccato solo che non avvisi quando si scarica e si resti a piedi senza preavviso (e dovendo poi aspettare qualche ora per utilizzarlo perchè quando è in carica non funziona). Bravi come sempre!

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Questa revisione è stata effettuata per Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive

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17/05/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto, semplice da usare

questo rasoio philips è veramente funzionale! semplice da usare, da pulire ed efficente! per ora sta andando molto bene...non si sente dolore quando si rade e il fastidio della vibrazione è minimo! da consigliare a tutte le donne che stanno cercando un rasoio di qualità, semplice da usare e con prezzi modici.

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15/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto ha buone caratteristiche

pratico,maneggevole,facile da usare e delicato sulla pelle.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive

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