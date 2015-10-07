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  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura
  • Rasatura facile e sicura

Fuori produzione

SatinShave EssentialRasoio elettrico Wet & Dry

HP6306/00

3.7

| (6) Recensioni

Rasatura facile e sicura

Con questo versatile rasoio puoi effettuare una depilazione rapida, facile e sicura. Il segreto sta nella testina: è in grado di tagliare i peli velocemente proteggendo allo stesso tempo la pelle. Una sensazione di morbidezza dopo ogni utilizzo!

Vedi tutti i vantaggi

Rasatura facile e sicura

  • per le gambe

  • Rasoio a lamina singola

  • Funzionamento a batteria

Wet & Dry per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia

Wet & Dry per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia

Per un utilizzo delicato e comodo sotto la doccia o nella vasca da bagno, con pratica impugnatura antiscivolo per un uso Wet & Dry ottimale.

Funzionamento a batteria

Funzionamento a batteria

Depilazione totale con il rasoio femminile senza filo.

Lama di rifilo ipoallargenica

Lama di rifilo ipoallargenica

La lama di rifilo ipoallergenica evita irritazioni ed eruzioni cutanee

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

6

Recensioni

3

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee