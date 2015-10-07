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Fuori produzione
HP6306/00
Rasatura facile e sicura
Con questo versatile rasoio puoi effettuare una depilazione rapida, facile e sicura. Il segreto sta nella testina: è in grado di tagliare i peli velocemente proteggendo allo stesso tempo la pelle. Una sensazione di morbidezza dopo ogni utilizzo!
per le gambe
Rasoio a lamina singola
Funzionamento a batteria
Per un utilizzo delicato e comodo sotto la doccia o nella vasca da bagno, con pratica impugnatura antiscivolo per un uso Wet & Dry ottimale.
Depilazione totale con il rasoio femminile senza filo.
La lama di rifilo ipoallergenica evita irritazioni ed eruzioni cutanee
3.7
su 5
6
Recensioni
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo