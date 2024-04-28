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Fuori produzione

SalonDry 'n StraightAsciugacapelli

HP4867/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Asciuga e liscia i tuoi capelli dalla radice alle punte

Desideri capelli lisci e luminosi? SalonDry ‘n’ Straight è dotato di una potenza di asciugatura agli ioni pari a 1800 W, oltre a un pettine flessibile che consente di ottenere capelli perfettamente lisci.

Vedi tutti i vantaggi

SalonDry 'n Straight

Asciuga e liscia i tuoi capelli dalla radice alle punte

  • 1800 W

  • Pettine flessibile

  • IonBoost

Pettine lisciante che cattura e guida i capelli facilmente

Il flusso di aria viene diretto sul pettine mentre questo scorre sui capelli per donare risultati eccellenti in maniera sempre più facile. Il pettine può essere utilizzato per una stiratura di precisione o per rapidi ritocchi.

Il pettine flessibile ti consente di lisciare i capelli dalle radici alla punte

Il pettine flessibile segue la forma del cuoio capelluto consentendoti di lisciare i capelli dalle radici alla punte.

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

28/04/2024

Italia

Italia

Ottimo e manca!

Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte

Pro

Pettine

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

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