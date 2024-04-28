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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Asciuga e liscia i tuoi capelli dalla radice alle punte
Desideri capelli lisci e luminosi? SalonDry ‘n’ Straight è dotato di una potenza di asciugatura agli ioni pari a 1800 W, oltre a un pettine flessibile che consente di ottenere capelli perfettamente lisci.
1800 W
Pettine flessibile
IonBoost
Il flusso di aria viene diretto sul pettine mentre questo scorre sui capelli per donare risultati eccellenti in maniera sempre più facile. Il pettine può essere utilizzato per una stiratura di precisione o per rapidi ritocchi.
Il pettine flessibile segue la forma del cuoio capelluto consentendoti di lisciare i capelli dalle radici alla punte.
La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Cri4
28/04/2024
Italia
Ottimo e manca!
Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte
Pro
Pettine
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W