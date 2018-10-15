Modalità DynamiQ, emissione di vapore intelligente per risultati perfetti

Il nostro sensore di movimento DynamiQ, il più avanzato utilizzato in un ferro da stiro, sa esattamente quando si muove il ferro da stiro e quando è fermo. La modalità DynamiQ produce automaticamente la quantità perfetta di vapore durante la stiratura, consentendoti di ottenere i risultati attesi velocemente. La produzione di vapore inizia automaticamente quando il ferro si muove e si interrompe quando è fermo, per una stiratura pratica e senza sforzo.