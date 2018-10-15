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Garanzia di 2 anni
Ricondizionati
Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più
3000 W
70 g/min di vapore continuo
Colpo di vapore da 260 g
Piastra SteamGlide Advanced
Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, questo ferro da stiro non causerà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile, permettendoti di stirare tutto quello che vuoi, dai jeans alla seta, dal lino al cashmere, in modo sicuro, in qualunque ordine, senza attendere che la temperatura si regoli e senza suddividere preventivamente i capi. Il ferro da stiro Philips con tecnologia OptimalTEMP rende la stiratura più facile e veloce che mai ed è stato testato da esperti di tessuti indipendenti.
Scegli tra varie modalità vapore. DynamiQ offre la giusta quantità di vapore automaticamente quando ne hai bisogno; MAX consente di eliminare anche le pieghe più ostinate grazie a un potente vapore continuo; ECO offre un vapore minimo costante consentendo di risparmiare fino al 20% di energia; OFF permette di disattivare il vapore
Il nostro sensore di movimento DynamiQ, il più avanzato utilizzato in un ferro da stiro, sa esattamente quando si muove il ferro da stiro e quando è fermo. La modalità DynamiQ produce automaticamente la quantità perfetta di vapore durante la stiratura, consentendoti di ottenere i risultati attesi velocemente. La produzione di vapore inizia automaticamente quando il ferro si muove e si interrompe quando è fermo, per una stiratura pratica e senza sforzo.
su tutti i tessuti stirabili
Rispetto a GC4910