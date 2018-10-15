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  • Il nostro ferro da stiro più smart e potente
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Ricondizionati

Azur EliteFerro da stiro con tecnologia OptimalTEMP

GC5036/20R1

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Il nostro ferro da stiro più smart e potente
Ferro potente e intelligente per risultati ottimali in poco tempo. Stira ogni tessuto, dai jeans alla seta, senza il rischio di bruciature grazie alla tecnologia OptimalTEMP. L'avanzata modalità di erogazione del vapore DynamiQ assicura la quantità esatta di vapore potente quando ne hai bisogno*
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Il nostro ferro da stiro più smart e potente

  • 3000 W

  • 70 g/min di vapore continuo

  • Colpo di vapore da 260 g

  • Piastra SteamGlide Advanced

Tecnologia OptimalTEMP: nessuna bruciatura, nessuna impostazione

Tecnologia OptimalTEMP: nessuna bruciatura, nessuna impostazione

Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, questo ferro da stiro non causerà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile, permettendoti di stirare tutto quello che vuoi, dai jeans alla seta, dal lino al cashmere, in modo sicuro, in qualunque ordine, senza attendere che la temperatura si regoli e senza suddividere preventivamente i capi. Il ferro da stiro Philips con tecnologia OptimalTEMP rende la stiratura più facile e veloce che mai ed è stato testato da esperti di tessuti indipendenti.

Pratiche modalità vapore: DynamiQ, MAX, ECO e OFF

Pratiche modalità vapore: DynamiQ, MAX, ECO e OFF

Scegli tra varie modalità vapore. DynamiQ offre la giusta quantità di vapore automaticamente quando ne hai bisogno; MAX consente di eliminare anche le pieghe più ostinate grazie a un potente vapore continuo; ECO offre un vapore minimo costante consentendo di risparmiare fino al 20% di energia; OFF permette di disattivare il vapore

Modalità DynamiQ, emissione di vapore intelligente per risultati perfetti

Modalità DynamiQ, emissione di vapore intelligente per risultati perfetti

Il nostro sensore di movimento DynamiQ, il più avanzato utilizzato in un ferro da stiro, sa esattamente quando si muove il ferro da stiro e quando è fermo. La modalità DynamiQ produce automaticamente la quantità perfetta di vapore durante la stiratura, consentendoti di ottenere i risultati attesi velocemente. La produzione di vapore inizia automaticamente quando il ferro si muove e si interrompe quando è fermo, per una stiratura pratica e senza sforzo.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. su tutti i tessuti stirabili

  2. Rispetto a GC4910