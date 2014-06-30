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Fuori produzione

Cuffie

FX3BK/00

Bassi potenti

Il design elegante, leggero, compatto e pieghevole rende queste cuffie perfette per essere trasportare e riposte facilmente. Grazie ai morbidi cuscinetti ovali, possono essere indossate per ore senza nemmeno accorgertene.

Vedi tutti i vantaggi

pieghevoli e leggere

Bassi potenti

  • Auricolari

  • Nero

I driver al neodimio da 40 mm garantiscono bassi ricchi e un audio potente

I driver al neodimio da 40 mm garantiscono bassi ricchi e un audio potente.

Design compatto pieghevole per riporre e trasportare il dispositivo facilmente

L'esclusivo design pieghevole consente di ripiegare completamente le cuffie FX per riporle e trasportarle facilmente.

I cuscinetti con isolamento acustico bloccano i rumori ambientali

I driver al neodimio da 40 mm garantiscono bassi ricchi e un audio potente.

Specifiche tecniche

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