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Fuori produzione
FX3BK/00
Bassi potenti
Il design elegante, leggero, compatto e pieghevole rende queste cuffie perfette per essere trasportare e riposte facilmente. Grazie ai morbidi cuscinetti ovali, possono essere indossate per ore senza nemmeno accorgertene.
Auricolari
Nero
I driver al neodimio da 40 mm garantiscono bassi ricchi e un audio potente.
L'esclusivo design pieghevole consente di ripiegare completamente le cuffie FX per riporle e trasportarle facilmente.
I driver al neodimio da 40 mm garantiscono bassi ricchi e un audio potente.
Recensioni