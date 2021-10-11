ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore

Fuori produzione

Sistema mini Hi-Fi

FWM197/12

3.7

| (7) Recensioni

Ossessionati dall'audio

Ascolta fino a 10 ore di brani musicali su CD/WMA/MP3 senza interruzioni sul sistema mini Hi-Fi di Philips. Prolunga il piacere della musica ascoltando i brani sul lettore portatile a casa, grazie all'opzione MP3 Link.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

  • 120 W

Potenza totale in uscita 120 W RMS

Potenza totale in uscita 120 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 120 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Piastra cassette con arresto automatico

Piastra cassette con arresto automatico

0

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

7

Recensioni

3

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Data di utilizzo 2019-10-11

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Data di utilizzo 2019-10-11

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Pro

Con lo bien que van las de Philips

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Minicadena Hi-Fi

Data di utilizzo 2019-03-30

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Minicadena Hi-Fi

Data di utilizzo 2019-03-30

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Mini-HiFi-systeem

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Mini-HiFi-systeem

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee