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Fuori produzione
FWM197/12
Ossessionati dall'audio
Ascolta fino a 10 ore di brani musicali su CD/WMA/MP3 senza interruzioni sul sistema mini Hi-Fi di Philips. Prolunga il piacere della musica ascoltando i brani sul lettore portatile a casa, grazie all'opzione MP3 Link.
120 W
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 120 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.
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su 5
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Recensioni
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Data di utilizzo 2019-10-11
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Data di utilizzo 2019-10-11
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Pro
Con lo bien que van las de Philips
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Minicadena Hi-Fi
Data di utilizzo 2019-03-30
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Minicadena Hi-Fi
Data di utilizzo 2019-03-30
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Mini-HiFi-systeem
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FWM197 Mini-HiFi-systeem