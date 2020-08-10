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SSD

FM51SS050P/00

Estrema facilità d'uso, plug and play

Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

Vedi tutti i vantaggi

Scambia i file in un attimo!

Estrema facilità d'uso, plug and play

  • 512 GB

  • Unità a stato solido

Apertura facile e confezione di semplice utilizzo

Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.

Chiave USB alla moda grazie al design colorato

Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento

La compressione automatica di tutti i file consente di liberare spazio

Liberazione dello spazio tramite la compressione automatica di tutti i file posti nell'unità flash USB

Specifiche tecniche

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