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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM02SS050P/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende le tue operazioni quotidiane più semplici con una migliore reattività del sistema. Inoltre offe anche prestazioni a caricamento istantaneo, ossia tempi di avvio e caricamento delle applicazioni più rapidi.
2 TB
Unità a stato solido
Liberazione dello spazio tramite la compressione automatica di tutti i file posti nell'unità flash USB
L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.
L'elevata velocità di trasferimento dei dati dell'unità a stato solido Philips riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.
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