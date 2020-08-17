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SSD

FM02SS050P/00

Estrema facilità d'uso, plug and play

Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende le tue operazioni quotidiane più semplici con una migliore reattività del sistema. Inoltre offe anche prestazioni a caricamento istantaneo, ossia tempi di avvio e caricamento delle applicazioni più rapidi.

Vedi tutti i vantaggi

Estrema facilità d'uso, plug and play

  • 2 TB

  • Unità a stato solido

La compressione automatica di tutti i file consente di liberare spazio

Liberazione dello spazio tramite la compressione automatica di tutti i file posti nell'unità flash USB

Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità

L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

Trasferimento dati SSD ultra veloce

L'elevata velocità di trasferimento dei dati dell'unità a stato solido Philips riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

Specifiche tecniche

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