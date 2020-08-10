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Fuori produzione

SSD

FM01SS050P/00

Estrema facilità d'uso, plug and play

Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

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Scambia i file in un attimo!

Estrema facilità d'uso, plug and play

  • 1 TB

  • Unità a stato solido

Cappuccio protettivo integrato per una maggiore facilità di utilizzo

Non perdere più il cappuccio grazie alla versione integrata nel design del prodotto che fa sì che rimanga sempre attaccato alla penna USB. Per utilizzarla, devi solo mettere in posizione posteriore il cappuccio, inserire la penna e avviare la riproduzione.

Sincronizzazione dei file tra l'intero PC e l'UFD

Grazie alla sincronizzazione di tutti i file presenti nel PC, è possibile accedere ed elaborare i documenti ovunque con pochi clic.

Apertura facile e confezione di semplice utilizzo

Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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