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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM01SS050P/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
1 TB
Unità a stato solido
Non perdere più il cappuccio grazie alla versione integrata nel design del prodotto che fa sì che rimanga sempre attaccato alla penna USB. Per utilizzarla, devi solo mettere in posizione posteriore il cappuccio, inserire la penna e avviare la riproduzione.
Grazie alla sincronizzazione di tutti i file presenti nel PC, è possibile accedere ed elaborare i documenti ovunque con pochi clic.
Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.
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