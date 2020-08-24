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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM01SM130B/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
1 TB
Unità a stato solido
Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.
L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.
Non perdere più il cappuccio grazie alla versione integrata nel design del prodotto che fa sì che rimanga sempre attaccato alla penna USB. Per utilizzarla, devi solo mettere in posizione posteriore il cappuccio, inserire la penna e avviare la riproduzione.
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