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Fuori produzione
FC8474/01
1800 W
PowerCyclone 4
Filtro motore EPA 10
Animal+
La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.
I 1800 watt del motore generano una forte potenza aspirante di max. 350 watt per prestazioni elevate.
Il filtro EPA placcato è dotato di un'ampia superficie di filtraggio e di prestazioni superiori. Insieme al flusso d'aria ciclonico, il sistema previene le ostruzioni permettendo risultati di filtraggio superiori e duraturi.
Recensioni
Potenza di aspirazione testata in conformità allo standard internazionale DIN EN 60312/11/2008 dall'istituto esterno SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., gennaio 2013).