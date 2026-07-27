ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • 20% di potenza di aspirazione in più* per un pulito migliore
  • 20% di potenza di aspirazione in più* per un pulito migliore

Fuori produzione

PowerPro CompactAspirapolvere senza sacco

FC8474/01

20% di potenza di aspirazione in più* per un pulito migliore
Il nuovo aspirapolvere Philips PowerPro Compact offre prestazioni senza compromessi grazie alla tecnologia PowerCyclone 4 e al design evoluto del contenitore
Vedi tutti i vantaggi

Con tecnologia PowerCyclone 4

20% di potenza di aspirazione in più* per un pulito migliore

  • 1800 W

  • PowerCyclone 4

  • Filtro motore EPA 10

  • Animal+

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.

Motore da 1800 W per prestazioni superiori

Motore da 1800 W per prestazioni superiori

I 1800 watt del motore generano una forte potenza aspirante di max. 350 watt per prestazioni elevate.

Il filtro EPA cattura gli acari che causano allergie

Il filtro EPA cattura gli acari che causano allergie

Il filtro EPA placcato è dotato di un'ampia superficie di filtraggio e di prestazioni superiori. Insieme al flusso d'aria ciclonico, il sistema previene le ostruzioni permettendo risultati di filtraggio superiori e duraturi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Potenza di aspirazione testata in conformità allo standard internazionale DIN EN 60312/11/2008 dall'istituto esterno SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., gennaio 2013).