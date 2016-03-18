Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC8470/01
Potenza* di aspirazione superiore per un pulito migliore
Il nuovo aspirapolvere Philips PowerPro Compact offre prestazioni senza compromessi grazie alla tecnologia PowerCyclone 4 e al design evoluto del contenitore
1600W
PowerCyclone 4
Filtro motore EPA 10
La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.
I 1600 watt del motore generano una forte potenza aspirante di max. 320W per prestazioni elevate.
Il filtro EPA placcato è dotato di un'ampia superficie di filtraggio e di prestazioni superiori. Insieme al flusso d'aria ciclonico, il sistema previene le ostruzioni permettendo risultati di filtraggio superiori e duraturi.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Vai a Ricambi e accessori
3.2
su 5
129
Recensioni
Baggio
18/03/2016
Nederland
Geweldige stofzuiger
We hebben al heel veel stofzuigers versleten maar deze behoort echt tot de top, de beste tot nog toe.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8470/01 Stofzuiger zonder stofzak
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8470/01 Stofzuiger zonder stofzak
Tojo
16/07/2015
België
Deze stofzuiger werkt ook prima op tapijt!
Bijna 20 jaar een Dyson DC05 gebruikt - ook zakloos. Deze een- voudige Philips overtreft mijn verwachting ruimschoots! Geweldig wat een zuigkracht. Niet alleen op laminaat maar ook en juist op vloerbedekking (trap) en tapijt (woonkamer). Ongelooflijk hoeveel vuil en haartjes van de hond en de kat eraf gezogen worden. Jammer alleen dat de spleetzuiger en het kleine zuigmondje niet in of aan de stofzuiger zelf meegenomen kunnen worden.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8470/01 Stofzuiger zonder stofzak
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8470/01 Stofzuiger zonder stofzak
Jaku
02/07/2015
Suomi
Täydellinen imukyky.
Parempaa ei ole vielä sattunut käsiin.Hintatakin oli tarjouksessa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8471/01 Pölypussiton pölynimuri
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8471/01 Pölypussiton pölynimuri
Potenza di aspirazione testata in conformità allo standard internazionale DIN EN 60312/11/2008 dall'istituto esterno SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., gennaio 2013).