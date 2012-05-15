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Fuori produzione

Philips FidelioSistema Primo con altoparlanti docking

DS9/10

4.5

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Vivi la vera fedeltà

Questo sistema docking con altoparlanti Philips Fidelio DS9/10 si distingue dagli altri prodotti grazie al suo design imbattibile e alla qualità dell'audio. La musica del tuo iPod touch, iPhone e iPad viene riprodotta con la massima fedeltà grazie all'utilizzo di materiali in legno naturale e ai componenti di qualità.

Vedi tutti i vantaggi

con questo sistema docking con altoparlanti

Vivi la vera fedeltà

  • per iPod/iPhone/iPad

Tweeter soft dome per un audio ricco di dettagli e naturale

Sistema di altoparlanti a due vie con Tweeter Soft Dome. Philips, nei primi anni '60, ha progettato e realizzato per prima i dome tweeter, che sono diventati la scelta ideale per gli altoparlanti hi-fi negli ultimi 50 anni. I tweeter soft dome offrono un audio ricco di dettagli e naturale, senza spigolosità o distorsioni, ed esaltano la corposità della musica.

SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore

SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore

Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.

Elaborazione audio PureDigital per un segnale senza interferenze attraverso la catena audio

Elaborazione audio PureDigital per un segnale senza interferenze attraverso la catena audio

La maggior parte degli altoparlanti docking utilizza l'uscita analogica del tuo iPod, iPhone o iPad e la riconverte in digitale, causando rumore e perdita dei dettagli. Utilizzando l'uscita digitale del tuo lettore, l'altoparlante mantiene l'integrità del segnale audio, per un rapporto segnale/rumore più alto e risoluzione ottimizzata.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

15/05/2012

Italia

Italia

OTTIMA DOCKSTATION

SI TRATTA DI UN PRODOTTO DI FACILE USO E DI OTTIMA QUALITA'. è DIVENTATO UN INDISPENSABILE "COMPAGNO DI VIAGGIO" PER ASCOLTARE BENE LA MIA MUSICA PREFERITA SEMPRE.

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Questa revisione è stata effettuata per DS9 Sistema Primo con altoparlanti docking

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16/12/2011

Italia

Italia

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09/09/2013

Italia

Italia

Bello e potente

Ottimo prodotto, con design accattivante ed ottime performance

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