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Fuori produzione
Vivi la vera fedeltà
Questo sistema docking con altoparlanti Philips Fidelio DS9/10 si distingue dagli altri prodotti grazie al suo design imbattibile e alla qualità dell'audio. La musica del tuo iPod touch, iPhone e iPad viene riprodotta con la massima fedeltà grazie all'utilizzo di materiali in legno naturale e ai componenti di qualità.
per iPod/iPhone/iPad
Sistema di altoparlanti a due vie con Tweeter Soft Dome. Philips, nei primi anni '60, ha progettato e realizzato per prima i dome tweeter, che sono diventati la scelta ideale per gli altoparlanti hi-fi negli ultimi 50 anni. I tweeter soft dome offrono un audio ricco di dettagli e naturale, senza spigolosità o distorsioni, ed esaltano la corposità della musica.
Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.
La maggior parte degli altoparlanti docking utilizza l'uscita analogica del tuo iPod, iPhone o iPad e la riconverte in digitale, causando rumore e perdita dei dettagli. Utilizzando l'uscita digitale del tuo lettore, l'altoparlante mantiene l'integrità del segnale audio, per un rapporto segnale/rumore più alto e risoluzione ottimizzata.
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4.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
AMAURANO
15/05/2012
Italia
OTTIMA DOCKSTATION
SI TRATTA DI UN PRODOTTO DI FACILE USO E DI OTTIMA QUALITA'. è DIVENTATO UN INDISPENSABILE "COMPAGNO DI VIAGGIO" PER ASCOLTARE BENE LA MIA MUSICA PREFERITA SEMPRE.
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Questa revisione è stata effettuata per DS9 Sistema Primo con altoparlanti docking
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zanko
16/12/2011
Italia
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cataroberto
09/09/2013
Italia
Bello e potente
Ottimo prodotto, con design accattivante ed ottime performance
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