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Fuori produzione
Audio per la tua casa
Sfrutta al massimo la tua musica, i giochi e i video. Smart e chic, questo sistema docking con altoparlanti offre un audio incredibile dal tuo iPod, iPhone o iPad e assicura una comodità totale grazie alla batteria ricaricabile integrata e allo streaming Bluetooth.
Tecnologia di elaborazione audio PureDigital avanzata per prestazioni audio decisamente superiori rispetto alla tecnologia di elaborazione audio analogica convenzionale che caratterizza i lettori docking che utilizzano l'uscita audio analogica degli iPod/iPhone. Tramite l'uscita audio digitale dell'iPod/iPhone e l'elaborazione digitale in ogni parte del circuito, si ottiene un rapporto segnale-rumore molto più alto. Il risultato è una qualità audio perfettamente bilanciata senza pari.
Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.
3.9
su 5
51
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
Bugsy
03/11/2012
United Kingdom
Outstanding product!
Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.
Questa revisione è stata effettuata per DS8550 docking speaker
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franktheyank
12/01/2012
United Kingdom
Sì, consiglio questo prodotto
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Spoons
21/12/2011
United Kingdom
Brilliant! A must have for iPod/iPhone/iPad users!! Brilliant sound quality & charges the device....portable & self charging battery...the best product of it's kind I've come across!
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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