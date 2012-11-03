ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Stile di vita del prodotto
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Stile di vita del prodotto

Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS8550/10

3.9

| (51) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto

Audio per la tua casa

Sfrutta al massimo la tua musica, i giochi e i video. Smart e chic, questo sistema docking con altoparlanti offre un audio incredibile dal tuo iPod, iPhone o iPad e assicura una comodità totale grazie alla batteria ricaricabile integrata e allo streaming Bluetooth.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio per la tua casa

Tecnologia di elaborazione audio PureDigital per una qualità audio migliore

Tecnologia di elaborazione audio PureDigital per una qualità audio migliore

Tecnologia di elaborazione audio PureDigital avanzata per prestazioni audio decisamente superiori rispetto alla tecnologia di elaborazione audio analogica convenzionale che caratterizza i lettori docking che utilizzano l'uscita audio analogica degli iPod/iPhone. Tramite l'uscita audio digitale dell'iPod/iPhone e l'elaborazione digitale in ogni parte del circuito, si ottiene un rapporto segnale-rumore molto più alto. Il risultato è una qualità audio perfettamente bilanciata senza pari.

Batteria ricaricabile incorporata per una portabilità maggiore

SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore

SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore

Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.9

su 5

51

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

03/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding product!

Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.

Questa revisione è stata effettuata per DS8550 docking speaker

Questa revisione è stata effettuata per DS8550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8550 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8550 docking speaker

21/12/2011

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant! A must have for iPod/iPhone/iPad users!! Brilliant sound quality & charges the device....portable & self charging battery...the best product of it's kind I've come across!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8550 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8550 docking speaker

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee