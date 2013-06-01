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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

DS8300/10

Riempi la tua casa con un audio incredibile e senza fili

Il sistema docking con altoparlanti DS8300 riproduce un audio perfetto dall'iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning. Sfrutta al massimo la tua musica, i giochi e i video. Con lo streaming Bluetooth, puoi godere di suoni meravigliosi in tutta la stanza.

Vedi tutti i vantaggi

Riempi la tua casa con un audio incredibile e senza fili

  • Bluetooth®

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone/iPad

  • 30 W

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso il nuovo connettore Lightning! Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica anche il tuo dispositivo, in modo da non doverti più preoccupare che la batteria si esaurisca.

Specifiche tecniche

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