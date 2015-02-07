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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

DS3600/12

4.1

| (14) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio per la tua casa

Sulla tua scrivania o dove vuoi, questa incredibile base docking con altoparlanti offre un audio cristallino che riempie i tuoi spazi. Puoi anche sfruttare lo streaming Bluetooth wireless o sincronizzare il tuo iPod, iPhone o iPad con il PC.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio per la tua casa

  • per iPod/iPhone/iPad

Streaming di musica in modalità wireless tramite Bluetooth da iPod/iPhone/iPad

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita dal tuo iPod, iPhone o iPad sul tuo sistema Philips in modo pratico e ogni volta che vuoi.

Potenza totale in uscita 20 W RMS

Potenza totale in uscita 20 W RMS

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

Questa applicazione gratuita aggiunge nuove entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e persino impostare le tue immagini preferite come sfondo. DockStudio ti consente inoltre di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono da ogni parte del mondo. Nuovi allestimenti e altre funzioni in arrivo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

14

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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16/09/2013

Italia

Italia

Ottimo e bello

Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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08/09/2013

Italia

Italia

Ho fatto veramente bene ad acquistarlo

Ottimo suono, bassi pieni e acuti che non distorcono. Consiglio ad altri il suo acquisto anche in termini di prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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