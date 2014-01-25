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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS3100/12

3.8

| (14) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Audio per la tua casa

Sulla tua scrivania o da qualsiasi altra parte, questo sistema docking con altoparlanti Philips DS3100/12 offre un audio cristallino che riempie il tuo spazio personale. Sincronizza il tuo iPhone/iPod con il tuo PC. Utilizza la modalità CA o l'alimentazione a batteria per la massima flessibilità.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio per la tua casa

  • per iPod/iPhone

  • alimentato da CA/batteria

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

14

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

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Questa revisione è stata effettuata per DS3100 Sistema docking con altoparlanti

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22/04/2013

Italia

Italia

Grandi qualità

Incredibile la qualità e la potenza sonora prodotta. Facile ed intuitivo l'uso. Aperta la scatola e collegato ed è immediatamente operativo, non servono manuali. Grande!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3100 docking speaker

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09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3100 docking speaker

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