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Fuori produzione
Audio per la tua casa
Sulla tua scrivania o da qualsiasi altra parte, questo sistema docking con altoparlanti Philips DS3100/12 offre un audio cristallino che riempie il tuo spazio personale. Sincronizza il tuo iPhone/iPod con il tuo PC. Utilizza la modalità CA o l'alimentazione a batteria per la massima flessibilità.
per iPod/iPhone
alimentato da CA/batteria
3.8
su 5
14
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Sì, consiglio questo prodotto
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CCGG
22/04/2013
Italia
Grandi qualità
Incredibile la qualità e la potenza sonora prodotta. Facile ed intuitivo l'uso. Aperta la scatola e collegato ed è immediatamente operativo, non servono manuali. Grande!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3100 docking speaker
Sì, consiglio questo prodotto
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robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Sì, consiglio questo prodotto
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