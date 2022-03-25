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Fuori produzione

Power bank USB

DLP7721N/00

Power bank sottile e potente

L'energia extra che ti serve dove e quando vuoi, per più di una ricarica completa. Due porte USB ti consentono di caricare due dispositivi contemporaneamente. Elevata capacità da 20.000 mAh per più ricariche complete del telefono e del tablet

Vedi tutti i vantaggi

con la batteria di backup portatile

Power bank sottile e potente

  • 20.000 mAh

  • Doppio USB

  • Batteria ai polimeri di litio

Ricarica più volte i dispositivi mentre sei in viaggio

Questo sistema di alimentazione portatile è una fonte aggiuntiva che consente più di due ricariche complete quando sei fuori casa. Portalo con te in viaggio per un'alimentazione di backup ogni volta che ti serve.

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

Spia LED di alimentazione

La discreta spia LED emette una luce soffusa per indicare a colpo d'occhio che l'unità è alimentata.

Specifiche tecniche

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