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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP7721N/00
Power bank sottile e potente
L'energia extra che ti serve dove e quando vuoi, per più di una ricarica completa. Due porte USB ti consentono di caricare due dispositivi contemporaneamente. Elevata capacità da 20.000 mAh per più ricariche complete del telefono e del tablet
20.000 mAh
Doppio USB
Batteria ai polimeri di litio
Questo sistema di alimentazione portatile è una fonte aggiuntiva che consente più di due ricariche complete quando sei fuori casa. Portalo con te in viaggio per un'alimentazione di backup ogni volta che ti serve.
2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente
La discreta spia LED emette una luce soffusa per indicare a colpo d'occhio che l'unità è alimentata.
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