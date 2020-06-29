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Fuori produzione

Ricevitore Bluetooth

DLP3533/00

Ricevitore Bluetooth con cavo aux da 3,5 mm

Collega il cellulare all'impianto audio dell'auto con questo dispositivo Bluetooth. Per la riproduzione di musica e le chiamate telefoniche. Connessione stabile con audio nitido. Versione Bluetooth: connessione 5.0. Spina di uscita da 3,5 mm.

Vedi tutti i vantaggi

Ricevitore Bluetooth con cavo aux da 3,5 mm

  • Connettività Bluetooth

  • 3,5 mm (M)

Connettività Bluetooth da 10 metri

Rimani connesso entro 10 metri in un raggio d'azione privo di barriere. Prodotto con batteria integrata da 145 mAh. Offre 8 ore di riproduzione audio o 10 ore di conversazione telefonica. Carica la batteria tramite porta Micro USB.

Usa l'alloggiamento per collegarti allo stereo ed avere un audio eccezionale

Ascolta la musica del lettore attraverso gli altoparlanti eccezionali dell'impianto stereo. Basta collegare l'alloggiamento allo stereo mediante il cavo audio. Quando il lettore è inserito nell'alloggiamento la musica verrà riprodotta attraverso l'impianto stereo.

Specifiche tecniche

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