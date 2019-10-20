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Fuori produzione

Caricabatterie per auto

DLP2521/00

Caricatore per auto, 1 porta C e 1 porta A

Carica i dispositivi più recenti con la porta USB-C con rilascio di potenza per ottimizzare la ricarica e ridurre al minimo i tempi. Utilizza anche la porta USB-A per caricare contemporaneamente altri dispositivi.

Vedi tutti i vantaggi

36 W in uscita con rilascio di potenza

Caricatore per auto, 1 porta C e 1 porta A

  • Porte di ricarica USB A e USB C

  • Rilascio di potenza

  • Rivestimento in metallo

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Porta USB-C con supporto per rilascio di potenza

USB-C è il connettore di ricarica di ultima generazione ormai adottato da dispositivi mobili come telefoni cellulari, telecamere per esterni e tablet. Il rilascio di potenza è lo standard di rilascio di potenza USB che stabilisce gli standard per i rilasci di potenza di 15 W, 27 W, 45 W e fino a 100 W.

Specifiche tecniche

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