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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP2521L/00
Caricatore per auto, 1 porta C e 1 porta A
Carica il tuo iPhone più recente dalla porta USB-C con rilascio di potenza per ottimizzare la ricarica e ridurre al minimo i tempi. Utilizza anche la porta USB-A per caricare contemporaneamente gli altri dispositivi. Cavo da C a Lightning da 1 metro incluso.
Porte di ricarica USB A e USB C
Rilascio di potenza
Rivestimento in metallo
2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente
Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
USB-C è il connettore di ricarica di ultima generazione ormai adottato da dispositivi mobili come telefoni cellulari, telecamere per esterni e tablet. Il rilascio di potenza è lo standard di rilascio di potenza USB che stabilisce gli standard per i rilasci di potenza di 15 W, 27 W, 45 W e fino a 100 W.
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