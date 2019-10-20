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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP2520/00
Caricatore per auto USB doppio
Consente di caricare telefono cellulare e tablet contemporaneamente alla massima velocità ottenendo il massimo da una ricarica veloce in auto. Protezione intelligente per evitare di danneggiare il tuo dispositivo di valore. 3,1 A totali e 15,5 W in uscita.
2 porte di ricarica USB
2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente
Il caricabatterie compatto si collega alla presa a 12 V dell'auto e al dispositivo per una ricarica semplice e comoda quando si è in viaggio.
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