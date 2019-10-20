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Fuori produzione

Caricabatterie per auto

DLP2520/00

Caricatore per auto USB doppio

Consente di caricare telefono cellulare e tablet contemporaneamente alla massima velocità ottenendo il massimo da una ricarica veloce in auto. Protezione intelligente per evitare di danneggiare il tuo dispositivo di valore. 3,1 A totali e 15,5 W in uscita.

Vedi tutti i vantaggi

Potenza massima in uscita di 15,5 W

Caricatore per auto USB doppio

  • 2 porte di ricarica USB

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

Ricarica con la presa a 12 V dell'auto

Il caricabatterie compatto si collega alla presa a 12 V dell'auto e al dispositivo per una ricarica semplice e comoda quando si è in viaggio.

Compatibile con tablet, smartphone e la maggior parte dei dispositivi USB

Specifiche tecniche

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