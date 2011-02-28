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Fuori produzione
DLN1773/10
Una soluzione ideale
Questa custodia morbida e modellabile avvolge il tuo iPad per una protezione totale e una presa comoda e sicura. Il materiale ShockStop trasparente assorbe gli urti e protegge il dispositivo consentendoti di accedere sempre a tutte le funzioni e alle porte del dispositivo.
per iPad 2
Questa custodia è realizzata in poliuretano termoplastico, un potente elastomero che garantisce una presa migliore e un perfetto assorbimento degli urti.
Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli e il perimetro della parte anteriore.
Goditi le funzionalità complete del tuo iPad mentre è protetto nella custodia grazie alle aperture per interruttore di accensione/sospensione, connettore docking e altoparlante.