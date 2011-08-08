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Fuori produzione

Custodia da trasporto

DLN1769/10

Protezione con comodo sistema di trasporto

Comodità in viaggio. Questa custodia sottile in nylon resistente con parte interna morbida protegge il tuo dispositivo e si adatta alla tua borsa. La fascia regolabile non solo è comoda da indossare, ma si adatta anche al poggiatesta della macchina per una visuale perfetta in auto!

Vedi tutti i vantaggi

per un utilizzo multifunzione

Protezione con comodo sistema di trasporto

  • per iPad e iPad 2

Moderno rivestimento esterno in nylon

Questa custodia dotata di un rivestimento in nylon elegante e resistente consente di proteggere il tuo dispositivo con stile.

Custodia da trasporto da portare con te o in borsa

Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.

Tasca espandibile interna con cerniera per carta d'identità, chiavi e soldi

La tasca espandibile interna è utile per conservare una carta d'identità, soldi o chiavi nonché sicura grazie alla sottile cerniera.

Specifiche tecniche

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