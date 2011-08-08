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Fuori produzione
DLN1769/10
Protezione con comodo sistema di trasporto
Comodità in viaggio. Questa custodia sottile in nylon resistente con parte interna morbida protegge il tuo dispositivo e si adatta alla tua borsa. La fascia regolabile non solo è comoda da indossare, ma si adatta anche al poggiatesta della macchina per una visuale perfetta in auto!
per iPad e iPad 2
Questa custodia dotata di un rivestimento in nylon elegante e resistente consente di proteggere il tuo dispositivo con stile.
Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.
La tasca espandibile interna è utile per conservare una carta d'identità, soldi o chiavi nonché sicura grazie alla sottile cerniera.
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