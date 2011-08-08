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Fuori produzione
DLN1765/10
Elegante custodia con struttura imbottita
Ideale in termini di protezione e funzionalità, questa custodia rinforzata ha un fascia che può essere utilizzata da supporto con diversi angoli di visuale in modalità verticale o orizzontale in modalità vivavoce. La sottile custodia interna è rimovibile per assicurare protezione quando sei in movimento.
per iPad 2
La custodia interna rimovibile può essere impostata per la visualizzazione verticale od orizzontale, per una comoda visione a mani libere.
Questa custodia è dotata di una struttura in tessuto imbottito, progettata in modo specifico per proteggere il delicato display anteriore del tuo dispositivo.
L'imbottitura interna della custodia è sagomata in modo da formare piccole concavità, per offrirti più angoli visivi.
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