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Fuori produzione

Custodia con supporto imbottita

DLN1765/10

Elegante custodia con struttura imbottita

Ideale in termini di protezione e funzionalità, questa custodia rinforzata ha un fascia che può essere utilizzata da supporto con diversi angoli di visuale in modalità verticale o orizzontale in modalità vivavoce. La sottile custodia interna è rimovibile per assicurare protezione quando sei in movimento.

Vedi tutti i vantaggi

che si trasforma in supporto a doppia funzione

Elegante custodia con struttura imbottita

  • per iPad 2

Passaggio comodo dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale

La custodia interna rimovibile può essere impostata per la visualizzazione verticale od orizzontale, per una comoda visione a mani libere.

Struttura imbottita per la protezione del display anteriore

Questa custodia è dotata di una struttura in tessuto imbottito, progettata in modo specifico per proteggere il delicato display anteriore del tuo dispositivo.

Sagomato per angolazioni visive doppie

L'imbottitura interna della custodia è sagomata in modo da formare piccole concavità, per offrirti più angoli visivi.

Specifiche tecniche

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