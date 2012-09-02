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Fuori produzione
Custodia da trasporto per iPad
Porta sempre con te il tuo iPad con la nostra sottile custodia a triplo strato. Sottili strati con celle d'aria espanse per assorbire gli urti e struttura sagomata per una resistenza ancora maggiore. Lo strato interno senza lanugine protegge il dispositivo da graffi e sporcizia.
per iPad 2
Questa custodia è progettata per proteggere il tuo dispositivo, con stile.
La custodia è progettata per la massima protezione senza alcun ingombro. Puoi trasportare il tuo dispositivo in borsa o nello zaino in tutta sicurezza.
Grazie al suo design pratico ed elegante, è perfetta per qualsiasi occasione.