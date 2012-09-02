ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto

Fuori produzione

Custodia sottile

DLN1762/10

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Custodia da trasporto per iPad

Porta sempre con te il tuo iPad con la nostra sottile custodia a triplo strato. Sottili strati con celle d'aria espanse per assorbire gli urti e struttura sagomata per una resistenza ancora maggiore. Lo strato interno senza lanugine protegge il dispositivo da graffi e sporcizia.

Vedi tutti i vantaggi

con tre strati di protezione

Custodia da trasporto per iPad

  • per iPad 2

Design semplice ed elegante

Questa custodia è progettata per proteggere il tuo dispositivo, con stile.

Design sottile che si adatta perfettamente alla tua borsa

La custodia è progettata per la massima protezione senza alcun ingombro. Puoi trasportare il tuo dispositivo in borsa o nello zaino in tutta sicurezza.

Design pratico ed elegante

Grazie al suo design pratico ed elegante, è perfetta per qualsiasi occasione.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 594.1 kB
  • 27 November 2023

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee