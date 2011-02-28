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Fuori produzione

Custodia morbida

DLN1757/10

Una soluzione ideale

Questa custodia morbida e modellabile avvolge il tuo iPad per una protezione totale e una presa comoda e sicura. Il materiale ShockStop trasparente assorbe gli urti e protegge il dispositivo consentendoti di accedere sempre a tutte le funzioni e alle porte del dispositivo.

Vedi tutti i vantaggi

per la protezione e una presa sicura del tuo iPad

Una soluzione ideale

  • per iPad 2

Custodia antiurto maneggevole

Questa custodia è realizzata in poliuretano termoplastico, un potente elastomero che garantisce una presa migliore e un perfetto assorbimento degli urti.

Protezione elastica per angoli e parte anteriore

Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli e il perimetro della parte anteriore.

Funzionalità iPad complete e massima protezione

Goditi le funzionalità complete del tuo iPad mentre è protetto nella custodia grazie alle aperture per interruttore di accensione/sospensione, connettore docking e altoparlante.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 565.4 kB
  • 1 December 2023

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