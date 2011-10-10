ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Supporto Folio

DLN1732/10

4

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Viaggia con stile con il tuo iPad

Viaggia con stile con la cover in similpelle imbottita dotata di struttura e chiusura rinforzate che si trasformano facilmente in un supporto per la visualizzazione a mani libere. All'interno il rivestimento morbido e la base integrata proteggono il tuo iPad quando sei in viaggio.

Vedi tutti i vantaggi

con la cover che si trasforma in un supporto

Viaggia con stile con il tuo iPad

  • per iPad

Custodia cover

La custodia cover protegge l'intero dispositivo con un rivestimento che si apre facilmente per un facile accesso quando necessario.

Esterno in similpelle per donare stile e aumentare la durata

Questa custodia in similpelle, elegante e resistente, consente di proteggere il tuo dispositivo con stile.

Custodia da trasporto da portare con te o in borsa

Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 447.4 kB
  • 2 December 2023

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee