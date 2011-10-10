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Fuori produzione
Viaggia con stile con il tuo iPad
Viaggia con stile con la cover in similpelle imbottita dotata di struttura e chiusura rinforzate che si trasformano facilmente in un supporto per la visualizzazione a mani libere. All'interno il rivestimento morbido e la base integrata proteggono il tuo iPad quando sei in viaggio.
per iPad
La custodia cover protegge l'intero dispositivo con un rivestimento che si apre facilmente per un facile accesso quando necessario.
Questa custodia in similpelle, elegante e resistente, consente di proteggere il tuo dispositivo con stile.
Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.