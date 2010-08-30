ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Custodia con supporto imbottita

DLN1720/10

Elegante custodia con struttura imbottita

Ideale in termini di protezione e funzionalità, questa custodia rinforzata ha un fascia che può essere utilizzata da supporto con diversi angoli di visuale in modalità verticale o orizzontale in modalità vivavoce. La sottile custodia interna è rimovibile per assicurare protezione quando sei in movimento.

Vedi tutti i vantaggi

che si trasforma in supporto a doppia funzione

Elegante custodia con struttura imbottita

  • per iPad

Interno con rifiniture in tessuto morbido

L'interno con rifiniture in tessuto morbido di questa custodia protegge il dispositivo in essa contenuto.

Esterno in similpelle per donare stile e aumentare la durata

Questa custodia in similpelle, elegante e resistente, consente di proteggere il tuo dispositivo con stile.

Custodia interna rimovibile per la massima facilità durante gli spostamenti

A volte, una custodia protettiva sottile è tutto quel di cui hai bisogno durante gli spostamenti. Per questo, la custodia interna è rimovibile e può essere inserita con facilità in borsa o nello zaino, per la massima comodità in viaggio.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 454.9 kB
  • 8 December 2023

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee