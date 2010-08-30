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Fuori produzione
DLN1720/10
Elegante custodia con struttura imbottita
Ideale in termini di protezione e funzionalità, questa custodia rinforzata ha un fascia che può essere utilizzata da supporto con diversi angoli di visuale in modalità verticale o orizzontale in modalità vivavoce. La sottile custodia interna è rimovibile per assicurare protezione quando sei in movimento.
per iPad
L'interno con rifiniture in tessuto morbido di questa custodia protegge il dispositivo in essa contenuto.
Questa custodia in similpelle, elegante e resistente, consente di proteggere il tuo dispositivo con stile.
A volte, una custodia protettiva sottile è tutto quel di cui hai bisogno durante gli spostamenti. Per questo, la custodia interna è rimovibile e può essere inserita con facilità in borsa o nello zaino, per la massima comodità in viaggio.