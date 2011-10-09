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Fuori produzione

Custodia ibrida

DLN1718/10

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Impugnatura antiscivolo e di protezione

Questa custodia in gomma aggiunge protezione elastica sul dispositivo intero, inclusi angoli e parte anteriore dell'iPad, con un'apertura trasparente che consente di utilizzare al meglio il dispositivo. Impugnatura più comoda con accesso completo a tutti i comandi e connettori docking dell'iPad.

Vedi tutti i vantaggi

in un'unica custodia

Impugnatura antiscivolo e di protezione

  • per iPad

Il silicone consente una facile impugnatura e aggiunge ulteriore protezione

Questa custodia in morbido silicone consente una facile impugnatura del lettore e protegge il dispositivo dalla normale usura.

Protezione elastica per angoli e parte anteriore

Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli e il perimetro della parte anteriore.

Funzionalità iPad complete e massima protezione

Goditi le funzionalità complete del tuo iPad mentre è protetto nella custodia grazie alle aperture per interruttore di accensione/sospensione, connettore docking e altoparlante.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 516.4 kB
  • 8 December 2023

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