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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Impugnatura antiscivolo e di protezione
Questa custodia in gomma aggiunge protezione elastica sul dispositivo intero, inclusi angoli e parte anteriore dell'iPad, con un'apertura trasparente che consente di utilizzare al meglio il dispositivo. Impugnatura più comoda con accesso completo a tutti i comandi e connettori docking dell'iPad.
per iPad
Questa custodia in morbido silicone consente una facile impugnatura del lettore e protegge il dispositivo dalla normale usura.
Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli e il perimetro della parte anteriore.
Goditi le funzionalità complete del tuo iPad mentre è protetto nella custodia grazie alle aperture per interruttore di accensione/sospensione, connettore docking e altoparlante.