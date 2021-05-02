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Fuori produzione
DLK3605L/00
Bastone selfie pratico e semplice da usare
Il prodotto presenta un design con impugnatura scorrevole e retrattile, che può essere facilmente trasformato in un treppiede e un telecomando che può essere separato dalla struttura principale. Angolazione regolabile, campo visivo più ampio.
La manopola facilmente regolabile offre angoli di visuale a 360 gradi
Blocca e rilascia in modo sicuro il telefono con la semplice pressione di un dito
Lo spinotto è stato progettato in modo da poter essere ripiegato quando non necessario per una maggiore praticità in viaggio.
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