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Fuori produzione

Bastone selfie

DLK3605L/00

Bastone selfie pratico e semplice da usare

Il prodotto presenta un design con impugnatura scorrevole e retrattile, che può essere facilmente trasformato in un treppiede e un telecomando che può essere separato dalla struttura principale. Angolazione regolabile, campo visivo più ampio.

Vedi tutti i vantaggi

Controllo con un solo pulsante

Bastone selfie pratico e semplice da usare

La manopola facilmente regolabile offre angoli di visuale a 360 gradi

La manopola facilmente regolabile offre angoli di visuale a 360 gradi

Blocca e rilascia in modo sicuro il telefono con la semplice pressione di un dito

Blocca e rilascia in modo sicuro il telefono con la semplice pressione di un dito

Spinotto pieghevole per la massima praticità

Lo spinotto è stato progettato in modo da poter essere ripiegato quando non necessario per una maggiore praticità in viaggio.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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