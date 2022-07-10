ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Immagine principale
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia alternativa del prodotto

Fuori produzione

Supporto telefono

DLK3425NB/00

Supporto magnetico per auto

Monta il supporto alla bocchetta dell'aria dell'auto in tutta sicurezza. È dotato di una rotazione a 360 gradi grazie alla sfera di direzione e la superficie magnetica garantisce un fissaggio sicuro dell'iPhone. (iPhone 12 o 13 con supporto magnetico)

Vedi tutti i vantaggi

Per la bocchetta dell'aria

Supporto magnetico per auto

  • Bocchetta dell'aria

  • Sistema magnetico a ventosa

  • Per iPhone serie 12 e 13

Rotazione a 360 gradi per un facile accesso

Questo sistema di montaggio ruota di 360 gradi, consentendoti di posizionare il dispositivo in verticale o in orizzontale per un accesso più facile e una migliore visualizzazione in auto.

Robusto design con sistema magnetico a ventosa e superficie antiscivolo.

Questo supporto per auto è dotato di un potente sistema magnetico a ventosa. Offre un'esperienza di rotazione a 360 gradi. A sua volta, il supporto per auto è fissato saldamente alla superficie dell'auto tramite un adesivo 3M.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee