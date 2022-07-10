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Fuori produzione
DLK3425NB/00
Supporto magnetico per auto
Monta il supporto alla bocchetta dell'aria dell'auto in tutta sicurezza. È dotato di una rotazione a 360 gradi grazie alla sfera di direzione e la superficie magnetica garantisce un fissaggio sicuro dell'iPhone. (iPhone 12 o 13 con supporto magnetico)
Bocchetta dell'aria
Sistema magnetico a ventosa
Per iPhone serie 12 e 13
Questo sistema di montaggio ruota di 360 gradi, consentendoti di posizionare il dispositivo in verticale o in orizzontale per un accesso più facile e una migliore visualizzazione in auto.
Questo supporto per auto è dotato di un potente sistema magnetico a ventosa. Offre un'esperienza di rotazione a 360 gradi. A sua volta, il supporto per auto è fissato saldamente alla superficie dell'auto tramite un adesivo 3M.
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