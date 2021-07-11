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Fuori produzione

Supporto telefono

DLK3423NB/00

Supporto magnetico per auto

Offre un'esperienza di rotazione a 360 gradi, grazie alla sfera di direzione. Monta il supporto all'auto in tutta sicurezza con l'adesivo 3M in dotazione.

Vedi tutti i vantaggi

Supporto magnetico per auto

  • Sistema magnetico a ventosa

Rotazione a 360 gradi per un facile accesso

Questo sistema di montaggio ruota di 360 gradi, consentendoti di posizionare il dispositivo in verticale o in orizzontale per un accesso più facile e una migliore visualizzazione in auto.

Supporto sicuro per auto con perno flessibile e base girevole

Installa in maniera sicura il tuo iPod all'interno dell'auto grazie alla base flessibile e girevole. Il perno flessibile assicura il posizionamento ottimale mentre la base girevole consente un accesso facile e una visualizzazione orizzontale diretta dell'iPod touch.

Posizionamento sulla base docking rapido e semplice

Questa custodia ha una sezione rimovibile nella parte inferiore che consente di posizionare l'apparecchio sulla base docking semplicemente e rapidamente mantenendolo protetto.

Specifiche tecniche

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