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Fuori produzione
DLK3423NB/00
Supporto magnetico per auto
Offre un'esperienza di rotazione a 360 gradi, grazie alla sfera di direzione. Monta il supporto all'auto in tutta sicurezza con l'adesivo 3M in dotazione.
Sistema magnetico a ventosa
Questo sistema di montaggio ruota di 360 gradi, consentendoti di posizionare il dispositivo in verticale o in orizzontale per un accesso più facile e una migliore visualizzazione in auto.
Installa in maniera sicura il tuo iPod all'interno dell'auto grazie alla base flessibile e girevole. Il perno flessibile assicura il posizionamento ottimale mentre la base girevole consente un accesso facile e una visualizzazione orizzontale diretta dell'iPod touch.
Questa custodia ha una sezione rimovibile nella parte inferiore che consente di posizionare l'apparecchio sulla base docking semplicemente e rapidamente mantenendolo protetto.
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