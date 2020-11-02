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Fuori produzione
DLC1501A/00
Adattatore da tipo C a USB
Consente il collegamento USB alla presa di tipo C. Trasforma qualsiasi porta USB-C in una porta USB-A e collega un'ampia gamma di dispositivi USB-A, tra cui hard disk esterni, telefoni, mouse, stampanti e altro ancora.
USB 3.0
Supporta la velocità di trasferimento a 5 Gbps a velocità elevata tramite USB 3.0.
Il design sottile ed ergonomico ne consente l'installazione ovunque senza problemi.
La costruzione flessibile agevola l'inserimento e la rimozione.
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