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Fuori produzione

USB-C -USB-A femmina

DLC1501A/00

Adattatore da tipo C a USB

Consente il collegamento USB alla presa di tipo C. Trasforma qualsiasi porta USB-C in una porta USB-A e collega un'ampia gamma di dispositivi USB-A, tra cui hard disk esterni, telefoni, mouse, stampanti e altro ancora.

Vedi tutti i vantaggi

Adattatore da tipo C a USB

  • USB 3.0

Supporta il trasferimento dati tramite USB 3.0

Supporta la velocità di trasferimento a 5 Gbps a velocità elevata tramite USB 3.0.

Design sottile e leggero

Il design sottile ed ergonomico ne consente l'installazione ovunque senza problemi.

Struttura flessibile per un agevole inserimento/rimozione

La costruzione flessibile agevola l'inserimento e la rimozione.

Specifiche tecniche

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