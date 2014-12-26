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Fuori produzione
Audio per la tua casa
Compatibile con il connettore Lightning di iPhone 5 e iPad mini, questo sistema audio micro di Philips presenta un subwoofer attivo per bassi potenti. Il design angolare e compatto offre un suono ampio garantendo una sistemazione perfetta in qualunque punto della casa.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone/iPad
CD, CD-MP3, USB, FM
80 W max, sistema 2.1
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso il nuovo connettore Lightning! Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica anche il tuo dispositivo, in modo da non doverti più preoccupare che la batteria si esaurisca.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3175 Mini Stereoanlage
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DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3175 Microchaîne
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