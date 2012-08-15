ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale

Fuori produzione

Sistema musicale micro

DCM3060/12

3.9

| (8) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Sistema audio per la tua casa

Metti il tuo iPod/iPhone/iPad sulla base docking oppure collega altri dispositivi tramite USB diretta e scopri i bassi profondi offerti dalla tecnologia wOOx. Questo sistema musicale micro Philips DCM3060/12, dotato di opzioni di montaggio a parete intelligenti offre un audio brillante e tanto stile.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Sistema audio per la tua casa

  • Base docking per iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.9

su 5

8

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

2

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Sistema musicale micro

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Microcadena

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Microcadena

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Mini Stereoanlage

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Mini Stereoanlage

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee