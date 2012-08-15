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Fuori produzione
Sistema audio per la tua casa
Metti il tuo iPod/iPhone/iPad sulla base docking oppure collega altri dispositivi tramite USB diretta e scopri i bassi profondi offerti dalla tecnologia wOOx. Questo sistema musicale micro Philips DCM3060/12, dotato di opzioni di montaggio a parete intelligenti offre un audio brillante e tanto stile.
Base docking per iPod/iPhone/iPad
40 W
La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.
3.9
su 5
8
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Sistema musicale micro
Sì, consiglio questo prodotto
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perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Microcadena
Sì, consiglio questo prodotto
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Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3060 Mini Stereoanlage
Sì, consiglio questo prodotto
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