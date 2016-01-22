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Fuori produzione
DC350/12
Sistema di riproduzione di file musicali per professionisti
Il sistema docking per l'intrattenimento Philips DC350 riproduce musica da iPhone/iPod e radio. È un sistema docking per iPhone/iPod che consente di sincronizzare musica, calendario ed elenchi di impegni sul PC. Con il ricevitore Bluetooth® è possibile effettuare chiamate dal cellulare o riprodurre musica senza utilizzare le mani.
Tutte le unità per auto con Bluetooth di Philips dispongono di un modulo Bluetooth incorporato per chiamate in vivavoce e streaming di file musicali da telefoni cellulari e dispositivi abilitati Bluetooth. Il processo di associazione è tanto facile quanto quello di impostazione delle cuffie Bluetooth. Puoi trasferire i contatti del telefono e salvare la tua rubrica preferita nel sistema, nonché trasferire con facilità le chiamate sul tuo telefono in caso di conversazioni private. Grazie a Bluetooth puoi rispondere alle chiamate senza alcun problema, guidando in sicurezza con entrambe le mani sul volante.
2.4
su 5
5
Recensioni
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Questa revisione è stata effettuata per DC350 station d'accueil pour baladeur
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Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC350 entertainmentsysteem met dock
Sì, consiglio questo prodotto
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gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Questa revisione è stata effettuata per DC350 station d'accueil pour baladeur
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Per utilizzare le funzionalità del telefono con altoparlante è necessario utilizzare l'iPhone