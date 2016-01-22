J'ai offert ce radio réveil à mon mari pour noël, mais il se trouve que quand j'allume ma télé dans ma chambre avec la télécommande la radio se met en route. Et desfois ça fait la même chose avec la TNT. C'est une vrai galère en faite la TV est sur la même fréquence que la radio. sinon c'est vrai qu'il à un beau design.