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Fuori produzione

sistema docking per l'intrattenimento

DC350/12

2.4

| (5) Recensioni

Sistema di riproduzione di file musicali per professionisti

Il sistema docking per l'intrattenimento Philips DC350 riproduce musica da iPhone/iPod e radio. È un sistema docking per iPhone/iPod che consente di sincronizzare musica, calendario ed elenchi di impegni sul PC. Con il ricevitore Bluetooth® è possibile effettuare chiamate dal cellulare o riprodurre musica senza utilizzare le mani.

Vedi tutti i vantaggi

connessione, sincronizzazione e riproduzione

Sistema di riproduzione di file musicali per professionisti

Sincronizzazione automatica del calendario iPhone/iPod e dei contatti dal PC mediante USB

Bluetooth per chiamate in vivavoce

Bluetooth per chiamate in vivavoce

Tutte le unità per auto con Bluetooth di Philips dispongono di un modulo Bluetooth incorporato per chiamate in vivavoce e streaming di file musicali da telefoni cellulari e dispositivi abilitati Bluetooth. Il processo di associazione è tanto facile quanto quello di impostazione delle cuffie Bluetooth. Puoi trasferire i contatti del telefono e salvare la tua rubrica preferita nel sistema, nonché trasferire con facilità le chiamate sul tuo telefono in caso di conversazioni private. Grazie a Bluetooth puoi rispondere alle chiamate senza alcun problema, guidando in sicurezza con entrambe le mani sul volante.

Telefono cellulare abilitato Bluetooth

Telefono cellulare abilitato Bluetooth

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.4

su 5

5

Recensioni

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Questa revisione è stata effettuata per DC350 station d'accueil pour baladeur

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20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Questa revisione è stata effettuata per DC350 station d'accueil pour baladeur

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