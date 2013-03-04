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Fuori produzione

docking station per iPod/iPhone/iPad

DC291/12

4.1

| (35) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Un buon inizio

Audio ricco e nitido dal tuo iPod/iPhone/iPad grazie all'elegante docking station Philips DC291/12. Riproduci i file e ricarica il tuo dispositivo contemporaneamente oppure utilizza l'apparecchio come sveglia per alzarti al suono della tua musica o stazione radio preferita.

Vedi tutti i vantaggi

Docking station: giochi e ricarichi

Un buon inizio

  • Alluminio

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Potenza totale in uscita 10 W RMS

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

La struttura in alluminio pressofuso è leggera, in grado di resistere a temperature più elevate, assicurando una maggiore robustezza e rigidità oltre a un'ottima resistenza alla corrosione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

35

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

04/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

brilliant system

ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D

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Questa revisione è stata effettuata per DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

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05/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing

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15/02/2012

France

France

Design et finition de qualité

Les plus : - Un beau produit avec sa coque en aluminium - Prise en main facile & Utilisation intuitive - Bonne sensibilité du tuner FM - Ecran LCD avec réglage de la luminosité - La télécommande Les moins : - Affichage de la fréquence FM mais pas du nom de la radio

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