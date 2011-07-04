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Fuori produzione

Radiosveglia per iPod/iPhone

DC220/12

3.9

| (9) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Inizia la giornata come piace a te!

Inizia bene la giornata con la radiosveglia Philips per iPhone/iPod che ti consente di sentire i tuoi brani preferiti con un audio perfetto. Quest'ultima dispone di varie impostazioni di sveglia per i giorni lavorativi e i weekend, oltre alle radio FM e alla tecnologia MP3 Link per ulteriori opzioni musicali.

Vedi tutti i vantaggi

Svegliati con la musica del tuo iPhone/iPod

Inizia la giornata come piace a te!

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio

Sveglia dolce con incremento di volume

Sveglia dolce con incremento di volume

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

9

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

04/07/2011

Italia

Italia

Contento del mio acquisto

Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

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24/04/2022

Österreich

Österreich

Tolles Produkt, sehr langlebig

Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Data di utilizzo 2020-04-24

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2020-04-24

22/10/2011

France

France

bon produit

C'est un bon produit.L'utilisation est assez intuitive. Un son de Bonne Qualité, pour la Radio et un appareil type Ipod. Pas encombrant. C'est un appareil d'un bon rapport Qualité /Prix

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

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